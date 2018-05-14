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"Прайм": Оптовая цена на бензин 95 превысила 54 тыс руб за тонну


Компании / Потребительский рынок

МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Оптовые партии моторного топлива в РФ с 7 по 11 марта продолжили быстро дорожать, следует из данных агентства "Прайм".

Оптовая цена на Бензин 95 Класс 5 за указанный период достигла 54,027 тысячи рублей за тонну – на 1,701 тысячи рублей за тонну больше, чем неделей ранее. 

Бензин 92 Класс 5 подорожал в течение недели на 1,591 тысячи рублей – до 53,293 тысячи рублей за тонну. 

Стоимость оптовых партий дизельного топлива летнего Класс 5 повысилась на 834 рубля, составив 49,880 тысячи рублей за тонну.  

Моторное топливо стабильно дорожает с начала года темпами, которые значительно опережают инфляцию. Подорожание ускорилось со второй половины апреля в связи с началом автомобильного сезона. Кроме того, участники рынка полагают, что в ближайшие недели может произойти скачок цен на все виды моторного топлива из-за повышения акцизов с 1 июля.

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