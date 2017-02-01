Сопоставимые продажи Metro в РФ в I полугодии 2017-2018 фингода упали на 8,8%

МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Ритейлер Metro AG в первом полугодии 2017-2018 финансового года (завершилось 31 марта) зафиксировал снижение на 8,8% сопоставимых продаж в России, где его представляет Metro Wholesale (бывший Metro Cash & Carry), говорится в сообщении компании.

Общий объем продаж Metro Wholesale в России в отчетном полугодии составил 1,534 миллиарда евро против 1,803 миллиарда евро годом ранее, что означает снижение на 14,9%. Во втором квартале финансового года объем продаж Metro Wholesale в РФ сократился на 21%, до 624 миллионов евро.

Показатель EBITDA Metro Wholesale в РФ за полугодие достиг 143 миллионов евро, что на 26% ниже показателя годичной давности. Показатель EBITDA во втором квартале упал в два раза - до 35 миллионов евро с 70 миллионов евро годом ранее. Объем инвестиций в РФ в первом полугодии составил 48 миллионов евро против 18 миллионов евро годом ранее.

В то же время прибыль ритейлера по итогам первого полугодия 2017-2018 финансового года увеличилась на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, до 181 миллиона евро. Выручка снизилась на 0,3%, до 18,56 миллиарда евро. По итогам второго квартала ритейлер получил убыток в 52 миллиона евро против прибыли в 41 миллион евро по итогам аналогичного периода годом ранее. Выручка сократилась на 0,8%, до 8,45 миллиарда евро.

"Динамика развития бизнеса в России и изменения валютного курса оказали сильное отрицательное влияние на выручку и прибыль компании", - приводятся в сообщении слова председателя правления Metro AG Олафа Коха (Olaf Koch). Он добавил, что компания предприняла определенные шаги для восстановления роста бизнеса в России. В частности, компания указывает на введение новой ценовой политики и расширение коммерческих инициатив в минувшем квартале.

Metro также подтвердила свои ожидания, опубликованные в конце апреля, о том, что продажи компании в 2017-2018 финансовом году вырастут менее чем на 0,5% вместо 1,1%, о которых сообщалось ранее, из-за менее благоприятных условий в РФ. При этом в России динамика продаж компании будет существенно ниже прошлого года.