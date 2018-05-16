Минстрой разработал тарифные планы для сферы ЖКХ‍

МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Новые тарифные планы по оплате жилищно-коммунальных услуг разработали в министерстве строительства и ЖКХ России. Как пишет газета "Известия" со ссылкой на заместителя Минстроя Андрея Чибиса, новые тарифные планы для россиян будут созданы по аналогии с оплатой сотовой связи.

Чибис заявил изданию, что при оплате ЖКХ жители страны смогут самостоятельно выбирать удобный им тариф. Речь идет как минимум о трех тарифах.

Разработанные Минстроем планы намерены направить на рассмотрение в правительство РФ уже в мае.

"Тарифные планы могут зависеть от разных факторов: времени, объема потребления, способа и сроков оплаты. Например, если предложат дисконт, но попросят предоплату, вы сможете принять то или иное решение", - пояснил замминистра.

Отмечается также, что в настоящее время разработаны несколько вариантов пакетов тарифов по оплате ЖКХ. Помимо этого, министерство заканчивает сейчас собирать предложения от участников рынка.