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Минстрой разработал тарифные планы для сферы ЖКХ‍


Компании / Экономика / Потребительский рынок

МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Новые тарифные планы по оплате жилищно-коммунальных услуг разработали в министерстве строительства и ЖКХ России. Как пишет газета "Известия" со ссылкой на заместителя Минстроя Андрея Чибиса, новые тарифные планы для россиян будут созданы по аналогии с оплатой сотовой связи.

Чибис заявил изданию, что при оплате ЖКХ жители страны смогут самостоятельно выбирать удобный им тариф. Речь идет как минимум о трех тарифах.

Разработанные Минстроем планы намерены направить на рассмотрение в правительство РФ уже в мае.

"Тарифные планы могут зависеть от разных факторов: времени, объема потребления, способа и сроков оплаты. Например, если предложат дисконт, но попросят предоплату, вы сможете принять то или иное решение", - пояснил замминистра.

Отмечается также, что в настоящее время разработаны несколько вариантов пакетов тарифов по оплате ЖКХ. Помимо этого, министерство заканчивает сейчас собирать предложения от участников рынка.

 

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