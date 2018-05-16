Toyota отзывает в РФ 7,6 тыс машин Toyota и Lexus





МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Официальный представитель Lexus и Toyota на российском рынке "Тойота Мотор" отзывает 7,638 тысячи автомобилей Toyota Alphard и Toyota Hilux, а также Lexus NX200, NX200T, NX300h, RX200T, RX 350 и RX 450h из-за возможных проблем с боковыми подушками безопасности, сообщается на сайте Росстандарта.

Отзыву подлежат автомобили, реализованные с 30 июня 2015 года по 29 сентября 2016 года.

"Причиной отзыва является вероятность отслаивания изоляционного слоя в интегральных микросхемах данных датчиков на автомобилях, оборудованных системой подушек безопасности, включающей в себя датчики давления и/или датчики ускорения. Данный дефект приводит к созданию разомкнутой цепи в самой микросхеме", - говорится в сообщении.

"В случае возникновения такой ситуации на приборной панели автомобиля включится контрольная лампа системы подушек безопасности "SRS". При дальнейшей эксплуатации автомобиля в таком состоянии боковые подушки безопасности или шторки безопасности могу не активироваться", - поясняет Росстандарт.

Отмечается, что "Тойота Мотор" уведомит владельцев машин, которые попали под отзыв. При этом владельцы могут самостоятельно сверить VIN своего автомобиля и обратиться в ближайший дилерский центр для ремонта.

На машинах проверят датчики системы подушек безопасности и при необходимости заменят их. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.