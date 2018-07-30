ВОРОНЕЖ, 30 июл /ПРАЙМ/. Аграрии Воронежской области после уборки 27,3% площадей намолотили первый миллион тонн зерна при средней урожайности 32,8 центнера с гектара, сообщает в понедельник правительство региона.

Воронежские аграрии по итогам 2017 года собрали с полей 5,5 миллиона тонн зерновых, установив рекорд для региона. В этом году планируется 4 миллиона тонн зерна и 5,5 миллиона тонн сахарной свеклы.

"По состоянию на 30 июля в регионе намолочен первый миллион тонн зерна. Всего обмолочено зерновых и зернобобовых культур 397,5 тысячи гектаров, или 27,3% к площади уборки (1456,6 тысячи гектаров), при урожайности 32,8 центнера с гектара", — говорится в сообщении.

Как отмечают областные власти, к уборке зерновых культур в регионе приступили в первой декаде июля, однако из-за постоянных дождей с 15 по 24 июля работы были практически остановлены.

"После прекращения дождей селяне возобновили уборку в ускоренном темпе. На сегодняшний день засыпано 79,5 тысячи тонн семян озимых культур, или 48% от потребности (167 тысяч тонн). На посевные качества проверено 32% засыпанного семенного материала, 99% проверенных семян являются кондиционными", — информирует облправительство.

Кроме того, по его данным, в области заготовлено 235,2 тысячи тонн сена и 417 тысяч тонн сенажа, что составляет 59% и 81% от потребности.