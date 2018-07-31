КРАСНОДАР, 31 июл /ПРАЙМ/. Южнороссийская республика Адыгея готова удовлетворить потребности всей страны в адыгейском сыре, для этого у нее есть достаточно сырья, технологических мощностей, специалистов и традиций, заявил РИА Новости региональный министр сельского хозяйства Юрий Петров.

Ранее ряд российских производителей адыгейского сыра предложили изменить наименование места происхождения товара (НМПТ) "Сыр Адыгейский", чтобы решить проблему запрета на производство адыгейского сыра в других регионах. Они заявили, что запрет ставит под угрозу обеспечение этим продуктом большей части регионов России.

"Доводы о том, что адыгейский сыр может исчезнуть с прилавков магазинов страны, безосновательны. Адыгея готова покрыть потребности страны в адыгейском сыре. Для этого у нас есть достаточные объемы сырья, мощности, специалисты, а главное — традиции", — сообщил Петров.

Он добавил, что в 2017 году хозяйства всех категорий произвели 122 тысячи тонн молока, из которого можно произвести 13 тысяч тонн адыгейского сыра, притом что, по данным экспертов, в России ежегодно потребляется 10-12 тысяч тонн. Кроме того, добавил он, производство молока в республике растет.

"Только в этом году производство адыгейского сыра увеличилось на 30%. В планах на 2018 год еще 10-12%-ный рост", — сообщил чиновник.

Наименование места происхождения товара "Сыр Адыгейский" было зарегистрировано Роспатентом в 2004 году, что закрепило за адыгейскими производителями исключительные права на его использование. В апреле 2017 года суд по интеллектуальным правам признал право выпускать "Сыр Адыгейский" только за предприятиями из Адыгеи. В сентябре 2017 года президиум суда по интеллектуальным правам отклонил кассационную жалобу четырех заводов из разных регионов России, боровшихся за право производить сыр под названием "Адыгейский" вне Адыгеи.