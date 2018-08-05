КАИР, 5 авг /ПРАЙМ/. Надим Зуауи, Маргарита Кислова. Египет значительно увеличил экспорт сельхозпродукции в Россию и продолжает наращивать объемы поставок на фоне сохраняющихся контрсанкций, заявил РИА Новости замглавы комитета египетского парламента по сельскому хозяйству Хишам аль-Хасри.

Четыре года назад, 6 августа 2014 года президент России Владимир Путин запретил импорт в Россию некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые применили антироссийские санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция.

"Мы стремимся воспользоваться контрсанкциями, которые Россия ввела против стран Европейского союза, так как российский рынок является важнейшим для Египта, наряду с китайским", — сказал собеседник агентства.

Первого августа египетские власти опубликовали данные по экспорту сельхозпродукции за период с сентября 2017 по май 2018 года, согласно которым Россия стала главным покупателем египетских овощей и фруктов, опередив Саудовскую Аравию и страны Евросоюза. За этот период Египет поставил в Россию сельхозпродукции на сумму более 307 миллионов долларов.

В то же время, по мнению египетского депутата, поставки сельхозпродукции в Россию по итогам 2018 года могут вырасти на 25% по сравнению с 2017 годом. "Совет по экспорту сельхозпродукции предметно занимается российским рынком с целью увеличения поставок. Очевидно, что спрос на овощи и фрукты в России растет", — сказал аль-Хасри.

По его словам, египетские производители значительно увеличили поставки винограда и мандаринов, "по которым конкуренция на российском рынке не такая высокая, как в случае с апельсинами, поступающими в Россию их разных стран".

Парламентарий также сообщил, что в ходе предстоящей сессии египетские депутаты намерены обсудить ряд законов, направленных на увеличение сельскохозяйственного экспорта.