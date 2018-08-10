БЕРЛИН, 10 авг /ПРАЙМ/. Влияние российского продовольственного эмбарго на уровень производства, доходы и рыночные цены в сельскохозяйственной отрасли Германии оценивается как очень ограниченное, заявили РИА Новости в министерстве по вопросам продовольствия и сельского хозяйства ФРГ.

Президент РФ Владимир Путин 6 августа 2014 года подписал указ, запрещающий импорт в Россию некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. На следующий день правительство утвердило список запрещенной продукции: под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция.

"Отраслевое влияние российских санкций на уровень производства, доходы и рыночные цены немецкой агропродовольственной промышленности в целом оценивается как очень ограниченное. Согласно модельным расчетам, летом 2015 года доходы в секторе сельского хозяйства Германии временно упали из-за эмбарго на максимально 0,3 процента, а немецкой пищевой промышленности — максимально на 0,4 процента. С того времени эффект должен был еще больше ослабнуть", — говорится в ответе пресс-службы министерства на запрос агентства.

В ведомстве указали, что товарообмен в агропромышленном секторе между Россией и Германией "уменьшился еще до введения продовольственного эмбарго в августе 2014 года из-за различных ветеринарно-правовых мер, принятых РФ".

"Сокращение двусторонней торговли в области сельского хозяйства с Россией было в значительной степени компенсировано переориентацией на другие рынки", — говорится в ответе министерства.