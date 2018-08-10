ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 авг /ПРАЙМ/. Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин доложил премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву о рекордном показателе добычи лосося, хороших перспективах рыбопромышленной отрасли региона и успехах в строительстве сейсмостойкого жилья.

Медведев прибыл в пятницу в Камчатский край с рабочей поездкой. Как сообщала пресс-служба правительства, премьер в пятницу проведет заседание правкомиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона.

Во время встречи глава правительства попросил губернатора рассказать, как обстоят дела в рыбной отрасли. Глава региона доложил, что, по последним данным, в регионе добыто более 280 тысячи тонн лосося, что является рекордным показателем за последние годы. По словам Илюхина, Камчатка за последние десять лет стала лидером в области добычи рыборесурсов не только на Дальнем Востоке, где край занимает порядка 40%, но и в целом по России — порядка четверти всех уловов в стране приходится на рыбаков Камчатки.

"Наша рыбная промышленность является и лидером в инвестициях в инфраструктуру. За последние годы на эти цели было выделено порядка 30 миллиардов рублей, создано 20 новых рыбоперерабатывающих производств, которые сегодня выпускают рентабельную продукцию. На некоторых таких заводах суточная производительность достигает 400 тонн продукции. В целом перспективы развития рыбоперерабатывающей промышленности очень хорошие", — отметил губернатор.

Как подчеркнул Илюхин, развитию отрасли способствуют и такие федеральные механизмы поддержки, как территория опережающего развития (ТОР). "У нас порядка 170 резидентов ТОР, многие из них имеют отношение к рыбопромышленному комплексу", — пояснил глава региона.

Губернатор рассказал об исполнении программы строительства сейсмостойкого жилья. "С 2013 года на Камчатке сейсмоусилено 45 жилых домов, 13 специальных объектов, построено 35 новых сейсмостойких жилых домов, переселено более 1700 семей в новые квартиры. Мы с учетом софинансирования на эти цели потратили более 8 миллиардов рублей", — сообщил глава региона. По его словам, в нынешнем году на реализацию этой программы заложено более 600 миллионов рублей.

Отчитываясь о выполнении президентских майских указов, Илюхин отметил рост заработной платы в регионе. "В целом по экономике сегодня средняя зарплата составляет порядка 70 тысяч рублей, значительный рост отмечен в здравоохранении, в образовании, в культуре. Эту работу мы продолжаем", — заключил глава Камчатки.