МОСКВА, 19 авг /ПРАЙМ/. Вице-премьеры России Виталий Мутко и Алексей Гордеев обсудили с премьер-министром Абхазии Геннадием Гагулия, который посетил Москву с рабочим визитом, вопросы социально-экономического сотрудничества между странами, сообщается на сайте кабмина Абхазии.

"Премьер-министр республики Абхазия Геннадий Гагулия в ходе визита в Москву встретился с вице-премьерами РФ Виталием Мутко и Алексеем Гордеевым. В ходе двухсторонних встреч обсуждались вопросы социально-экономического сотрудничества между Республикой Абхазия и Российской Федерацией", — говорится в сообщении.

Добавляется, что Гагулия и Мутко обсудили ход реализации инвестиционной программы на 2017-2019 годы, а также проект новой инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2020-2022 годы.

Гагулия отметил, что для успешной реализации новой инвестиционной программы необходимо уже прорабатывать вопросы финансирования проектных работ 2018-2019 годов, говорится в сообщении. Кроме того, он заверил, что Абхазия со своей стороны готова приступить к разработке новой программы.

Отмечается, что стороны также обсудили возможность расширения грузопассажирских перевозок между РФ и Абхазией, модернизацию телекоммуникационного оборудования Абхазской государственной телерадиокомпании и другие вопросы.

Кроме того, Гордеев и Гагулия обсудили вопросы совместной разработки Минсельхозом России и минсельхозом Абхазии трехлетней программы по развитию сельского хозяйства и агропромышленного комплекса Абхазии.

"Геннадий Гагулия отметил, что с учетом удовлетворения потребностей российского рынка в субтропических культурах, таких как абхазские мандарины, лимоны, апельсины, киви, хурма, фейхоа, орехи, необходимо шире использовать экспортный потенциал Абхазии в РФ. В этой связи он подчеркнул, что республика заинтересована в создании совместных российско-абхазских предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции", — дополняется в сообщении.

Также стороны обсудили возможность создания совместно с Роспотребнадзором лабораторного центра на территории Абхазии с последующей аккредитацией в национальной системе аккредитации России и другие вопросы, заключили в кабмине Абхазии.