ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 авг /ПРАЙМ/. Массовый ход лосося на восточном побережье Камчатки создал реальную угрозу переполнения нерестилищ, говорится в заявлении "Ассоциации рыбопромышленников Усть-Камчатского района".

Рыбаки ставят под сомнение достоверность учета количества зашедшей на нерест в реки восточного побережья полуострова рыбы, который провели специалисты Камчатского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (КамчатНИРО).

"Больше половины путины — 42 из 77 дней — рыбаки вынуждены были простаивать. В результате выводов КамчатНИРО об отсутствии рыбы в реках в районе было принято беспрецедентное решение — впервые в разгар путины промысел лосося в июле был закрыт на 21 день подряд. При этом инспекторы некоммерческой "Ассоциации по охране водных биологических ресурсов" постоянно фиксируют массовые подходы лосося и отсутствие на учетных участках научных сотрудников КамчатНИРО, которые могли бы удостоверить этот факт и рекомендовать специальной комиссии повысить интенсивность промысла", — заявил вице-президент ассоциации Роман Кириенко.

Он добавил, что с августа инспекторы "Ассоциации по охране ВБР" сообщают, как вниз по течению протоки из озера Азабачье ("роддом" нерки реки Камчатка) проплывает значительное количество погибшей рыбы, что может свидетельствовать о переполнении нерестилища.

"А это уже чревато подрывом популяции ценной красной рыбы. Такие же данные поступают по результатам независимых авиаучетов", — добавил Кириенко, отметив, что действия сотрудников КамчатНИРО могут нанести не только экологический, но и экономический ущерб.

В свою очередь в КамчатНИРО с выводами рыбаков не согласны. Специалисты уверены в дефиците производителей нерки на востоке региона.

"Количество производителей нерки, пропущенных на нерестилища в озеро Азабачье, недостаточно. Мы фиксируем дефицит производителей нерки в этом водоеме", — сообщил РИА Новости представитель пресс-службы института.

В Ассоциации рыбопромышленников Усть-Камчатского района намерены добиваться правовой оценки действий сотрудников КамчатНИРО. Сейчас рыбаки собирают необходимые для этого материалы, в том числе фото- и видеосъемки.

Усть-Камчатский район Камчатского края является одним из самых рыбных районов полуострова. Лососевая путина стартует здесь в начале лета и продолжается несколько месяцев. Расположенное здесь озеро Азабачье — это крупнейший нерестово-нагульный водоем азиатской нерки в бассейне реки Камчатка. Здесь нагуливается до 70% всей ее молоди.