ООН, 28 авг /ПРАЙМ/. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) распространила предупреждение о том, что вспышка африканской чумы свиней (АЧС) в Китае может перекинуться на соседние регионы и страны, сообщил во вторник пресс-офис генсека всемирной организации.

"ФАО предупреждает, что вспышка африканской чумы свиней может перейти границы Китая и распространиться в другие азиатские страны", — говорится в сообщении.

По данным ООН, "в настоящее время нет эффективной вакцины для защиты свиней от этой болезни, и ее вспышки могут иметь самые плачевные последствия".

"Власти Китая предприняли некоторые меры для борьбы с распространением вируса, и ФАО тесно взаимодействует с ними и контролирует ситуацию, но ФАО также настоятельно призывает регионы к сотрудничеству", — заключили в пресс-офисе. Добавляется, что ФАО также призывает регионы более эффективно реагировать на угрозу дальнейшего распространения болезни.