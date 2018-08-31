САРАТОВ, 31 авг /ПРАЙМ/. Группа компаний "Дамате", крупный российский производитель мяса индейки, до первого квартала 2020 года вложит 15,5 миллиарда рублей в расширение в Пензенской области комплекса промышленного выращивания индейки до 155 тысяч тонн в год, следует из подписанного между бизнесменами и местными властями документа.

Соответствующие параметры инвестпроекта прописаны в областном законе об инвестиционном соглашении между правительством области и ООО "Пензамолинвест" (входит в ГК "Дамате"), который единогласно принят на заседании законодательного собрания области в пятницу.

"Компания приступила к реализации проекта по расширению комплекса по промышленному выращиванию индейки до 155 тысяч тонн в год в Мокшанском, Вадинском и Спасском районах. Общая стоимость проекта составляет 15,5 миллиарда рублей. Реализация данного проекта позволит создать 700 рабочих со средней зарплатой 34 тысячи рублей", — сказал министр экономики региона Сергей Капралов на заседании парламента.

Согласно документу, первые из запланированных площадок в рамках проекта планируется ввести в эксплуатацию уже в четвертом квартале 2018 года, а последние — в первом квартале 2020 года.

ГК "Дамате" — крупный российский холдинг, реализующий проекты выращивания и переработки индейки, производства и переработки молока. В состав группы входит, в частности, комплекс производства и переработки индейки мощностью 60 тысяч тонн продукции в год. Группа прежде заключала с регионом инвестсоглашение, согласно которому планировала до 2019 года вложить 7,083 миллиарда рублей в расширение этого комплекса до 100 тысяч тонн в год. Позднее этот проект был уточнен, и комплекс уже планируется расширить до 155 тысяч тонн.

Ранее пресс-служба губернатора области также сообщала, что Россельхозбанк профинансирует "Дамате" на 5,7 миллиарда рублей проект расширения производственных мощностей завода по производству и переработке индейки в Пензенской области.