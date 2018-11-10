АШХАБАД, 10 ноя /ПРАЙМ/. Туркменские крестьяне выполнили государственный заказ на производство хлопка, собрав более 1 миллиона 50 тысяч тонн "белого золота", сообщает в субботу русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".

По этому случаю президент Гурбангулы Бердымухамедов принял рапорты от хякимов (глав администраций) велаятов (областей) страны об успешном выполнении земледельцами страны договорных обязательств по производству хлопка-сырца.

Хлопок сейчас для Туркменистана имеет особое значение: доходы от текстильной отрасли позволяют смягчить негативное воздействие мирового финансового кризиса на экономику страны. В условиях падения цен на нефтегазовые ресурсы и снижения числа импортеров туркменского природного газа хлопок и товары, производимые из него, являются для экономики страны своего рода подушкой безопасности.

В начале октября этого года указом президента страны были повышены государственные закупочные цены на хлопок и пшеницу урожая 2019 года, которые не менялись на протяжении ряда лет.