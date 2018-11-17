БРЯНСК, 17 ноя /ПРАЙМ/. Спасатели ликвидировали пожар общей площадью 500 квадратных метров, возникший в цехе по переработке рыбы в городе Лакинск Вадимирской области, сообщает ГУ МЧС по региону.

Сообщение о пожаре в цехе по переработке рыбы в городе Лакинск поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в субботу в16.15 мск. По данным спасателей, уже через пять минут на место прибыли пожарные подразделения Собинского гарнизона.

"Ликвидация открытого горения в 18.40 мск. Общая площадь пожара — 500 квадратных метров Пострадавших нет", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, к ликвидации последствий пожара привлекались 13 единиц техники, 34 человека.