МИЛАН, 21 ноя /ПРАЙМ/. Итальянская компания Barilla вложит более 150 миллионов евро в строительство завода по изготовлению макаронных изделий в Подмосковье, до конца ноября холдинг огласит место размещения предприятия, сообщает пресс-служба министерства инвестиций и инноваций Московской области по итогам роуд-шоу региона в Милане.

Презентация инвестиционного потенциала региона в Италии проходит 20-21 ноября по поручению губернатора Московской области. Конференцию "Invest in Moscow Region" на площадке правительства региона Ломбардия посетило более 200 представителей бизнеса.

"Мы сегодня встречались с компанией Barilla, которая подписала соглашение с губернатором в присутствии президента России Владимира Путина и премьер-министра Италии совсем недавно в Кремле. Компания Barilla подтвердила до конца ноября опубликование локации для размещения своего нового завода, куда будет проинвестировано более 150 миллионов евро", — цитирует пресс-служба слова заместителя председателя правительства региона Дениса Буцаева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор компании Barilla Гвидо Мария Барилла в присутствии президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Италии Джузеппе Конте обменялись документами о развитии инвестиционного сотрудничества. Компания Barilla планирует построить в Подмосковье новое предприятие по изготовлению макаронных изделий.