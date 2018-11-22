ХАБАРОВСК, 22 ноя /ПРАЙМ/. Власти Хабаровского края намерены оказать поддержку сельхозпредприятиям, которые занимаются выращиванием тепличных овощей, что позволит увеличить площадь зимних теплиц в четыре раза, а самообеспеченность региона этой продукцией с 20% до 70%, сообщается на сайте краевого правительства.

"Потребность региона в тепличных овощах составляет 20 тысяч тонн в год. Сегодня здесь выращивается около 4 тысяч тонн, в том числе на площадях зимних тепличных комплексов… Площадь таких теплиц 7,25 гектара. За счет дополнительной поддержки в течение нескольких лет краевые власти планируют увеличить площадь зимних теплиц в четыре раза. Это позволит повысить самообеспеченность региона тепличными овощами до 70%", — говорится в сообщении.

Отмечается, что один из тепличных комплексов по выращиванию зелени в поселке Бычиха посетил губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. В теплице выращивают 15 видов культур. В этом году планируется вырастить 260 тонн продукции.

По словам губернатора, сегодня для сельхозпроизводителей в крае существует более 30 видов поддержки. Однако не все из них дают ожидаемый эффект, поэтому сейчас краевые власти пересматривают основные направления поддержки аграриев.

"Наша первостепенная задача — создать условия для развития таких хозяйств. Порой бывает неприятно слышать, что другие регионы Дальнего Востока увеличивают объемы сельхозпроизводства, повышая самообеспеченность мясом, молоком и овощной продукцией. А что Хабаровский край? Свою потребность в овощах мы закрываем на треть. Остальное завозим из других территорий. Эту ситуацию необходимо менять", — приводятся в сообщении слова Фургала.