МОСКВА, 28 ноя /ПРАЙМ/. Контракт на 7 миллиардов рублей подпишут в рамках Международного агропромышленного форума, который проходит в Подмосковье, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.

Пятый Международный агропромышленный молочный форум проходит 27-28 ноября в Доме правительства Московской области при поддержке министерства сельского хозяйства РФ. В форуме участвуют представители порядка 60 стран.

Воробьев напомнил, что скоро в Подмосковье откроются два крупных молочных комплекса: в Озерах и Одинцовском районе. Кроме того, на сырном кластере в Дмитровском районе завершены все подготовительные работы, строительство заводов начнется в ближайшее время.

"Все резиденты для кластера уже набраны. Но мы продолжаем привлекать инвесторов, и на открывшемся сегодня Международном агропромышленном форуме подпишем соглашения на 7 миллиардов рублей", — написал губернатор на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Глава Московской области отметил, что сейчас Подмосковье находится в тройке лучших по России производителей сыра. "В течение трех лет мы намерены стать лидером России по производству сыра", — добавил он.