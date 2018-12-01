БУЭНОС-АЙРЕС, 1 дек /ПРАЙМ/. Президенты РФ и Турции не обсуждали вопрос снятия ограничений на поставки томатов в Россию, установленная год назад квота ещё не выбрана, сообщил РИА Новости глава Минэнерго Александр Новак, сопредседатель российско-турецкой межправкомиссии.

"Лимит по томатам в 50 тысяч тонн пока не выбран, проблем нет, поставки идут", — сказал Новак.

Он добавил, что на встрече президентов России и Турции на саммите G20 "вопрос снятия ограничений по объемам не обсуждался".

Россия вводила эмбарго на поставки из Турции ряда продуктов с 1 января 2016 года в ответ на атаку турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии в конце ноября 2015 года. С осени 2016 года ограничения последовательно снимались, однако запрет на поставки томатов, одного из самых важных для Турции товаров, сохранялся до ноября 2017 года.

С 1 мая Россия сняла ограничение количества компаний-экспортеров томатов из Турции, оставив при этом общую квоту на поставки в размере 50 тысяч тонн в год.