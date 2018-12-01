БУЭНОС-АЙРЕС, 1 дек /ПРАЙМ/. Поставки российской пшеницы в Бразилию будут постоянными, готовится к отгрузке очередная партия, сообщил РИА Новости глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

Бразилия в декабре 2017 года сняла запрет на импорт пшеницы из РФ, а в начале июля 2018 года впервые за 8 лет закупила партию российской пшеницы. Сейчас основной поставщик пшеницы в эту страну — Аргентина, а в периоды нехватки Бразилия осуществляет закупки в США.

"Бразилии мы продали зерно впервые в 2010 году, тогда ушел корабль в 50 тысяч тонн. В этом году отгрузили один корабль на 30 с лишним тысяч тонн. Сейчас готовится ещё один к отгрузке в этом году", — сказал он.

По его словам, поставки осуществляются калининградской компанией — она из Бразилии везёт соевые бобы, а туда как раз через нее удобно отправлять зерно.

"Я думаю, что поставки в Бразилию будут постоянными", — сказал Данкверт.