ВЛАДИВОСТОК, 8 дек /ПРАЙМ/. Росрыболовство поддерживает стартовавший в Приморье проект "Доступная рыба", который предусматривает прямые поставки рыбы от добывающих компаний в торговые сети, и будет контролировать соблюдение договоренностей, сообщил журналистам во Владивостоке руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

В начале ноября рыбохозяйственные и торговые компании Приморья подписали соглашения о прямых поставках в торговые сети рыбы, кальмара и рыбных консервов, что, по данным властей, снизит цену для местных жителей.

После этого ФАС сообщила о получении обращений, в том числе от Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ), с информацией о действиях администрации Приморского края, предложившей "проработать вопрос" о заключении с торговыми сетями соглашений о поставках рыбной продукции по сниженным ценам. Антимонопольная служба пообещала проверить, нарушают ли власти Приморья закон о конкуренции. В ВАРПЭ сообщили, что ассоциация обратилась в ФАС РФ с просьбой разъяснить, какие действия в рамках изучения возможности заключения соглашений о поставках рыбной продукции по сниженным ценам в Приморье могут быть законными. Врио губернатора региона Олег Кожемяко заявлял, что обсудит с руководителем службы эту тему и надеется на взаимопонимание сторон. Также он сообщал, что работа по проекту продолжится.

Шестаков 8 декабря в рамках визита в Приморье встретился с Кожемяко, с работниками рыбопромышленного комплекса и представителями хозяйства аквакультуры.

"Проект будет продолжен, все компании прошу нам оказывать поддержку… Компании рыбные ничего не проигрывают.. Прошу все компании принимать участие. Этот проект не закончится в декабре, это проект, который будет у нас длиться на долгосрочную перспективу. Будем смотреть и контролировать, чтобы все договоренности соблюдались. Для рыбодобывающих компаний это только плюс, вы можете напрямую работать с торговыми сетями", — сказал на совещании Шестаков.

После встречи Кожемяко рассказал журналистам, что по проекту "Доступная рыба" власти края вводят механизм регулирования по торговой сети.

"Росрыболовство берет на себя задачу обеспечения определенного объема поставки и контроль за рыбодобывающими предприятиями с тем, чтобы поставляли на российский берег рыбопродукцию. Эти механизмы будут и дальше продолжаться. Здесь благодаря Росрыболовству подключены не только приморские, но и камчатские компании", — сказал Кожемяко.