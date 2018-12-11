МОСКВА, 11 дек /ПРАЙМ/. Минсельхоз США повысил прогноз по экспорту пшеницы из России в 2018-2019 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2018 года по 30 июня 2019 года) до 36,5 миллиона тонн с 35 миллионов тонн, следует из декабрьского обзора министерства.

По прогнозу ведомства, урожай пшеницы в России в текущем сезоне составит 70 миллионов тонн, оценка не менялась по сравнению с ноябрьским прогнозом. Переходящие запасы на конец июня следующего года сократятся до 5,368 миллиона тонн (оценка снижена с 5,868 миллиона тонн) с 11,868 миллиона на конец прошлого сельхозгода. Министерство указывает, что на данный момент темпы экспорта пшеницы из РФ выше, чем в прошлом сельхозгоду.

"Учитывая высокие запасы и ценовое преимущество, российская пшеница доминировала на мировом рынке в течение нескольких месяцев. Прогноз по экспорту (пшеницы – ред.) из РФ повышен до 36,5 миллиона тонн, однако ежемесячные отгрузки, как ожидается, будут замедляться с наступлением зимы и сокращением запасов. Когда это произойдет, темпы экспорта пшеницы из США, вероятно, возрастут, и ее цены станут более конкурентоспособными", — говорится в докладе.

В свою очередь, Соединенные Штаты в 2018-2019 сельхозгоду могут, по оценке министерства, экспортировать 29 миллионов тонн зерна (прогноз сохранен), страны Евросоюза — 22 миллиона тонн (оценка снижена с 23 миллионов). Был сохранен прогноз по экспорту пшеницы из Канады — 24 миллиона тонн. Глобальное производство пшеницы в текущем сезоне может составить 733,414 миллиона тонн (ноябрьская оценка — 733,514 миллиона).

Минсельхоз РФ оценивает урожай зерна в России в 2018 году в 110 миллионов тонн. В 2017 году Россия получила рекордный урожай за всю свою историю — 135,4 миллиона тонн в чистом весе, включая 85,9 миллиона тонн пшеницы. Сбор зерна в 2016 году составил 120,7 миллиона тонн.

Экспорт зерновых культур из РФ в 2017–2018 сельскохозяйственном году составил 52,422 миллиона тонн, включая 40,449 миллиона тонн пшеницы. Россия по итогам прошлого сельхозгода заняла первое место в мире по экспорту пшеницы, обогнав как США, так и страны Евросоюза. Минсельхоз РФ ожидает, что в текущем сезоне экспорт зерна из России составит 39 миллионов тонн, пшеницы — 34 миллиона тонн.