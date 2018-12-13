ВЛАДИВОСТОК, 13 дек /ПРАЙМ/. Новый закон о любительской рыбалке поможет сохранить биоресурсы и отсеять браконьеров, а также вывести спортивно-любительское рыболовство на новый уровень, когда ценится качество, а не количество добытой рыбы, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон о любительской рыбалке, закрепив норму о бесплатном рыболовстве в личных целях и сохранив возможность использования сетей в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока. Он закрепляет право граждан свободно и бесплатно вести любительское рыболовство на водоёмах общего пользования, за исключением предоставленных для ведения рекреационных рыболовных хозяйств. Закон также запрещает электроудочки, ограничивает продажу сетей и вводит понятие суточной нормы вылова.

БОРЬБА С БРАКОНЬЕРАМИ

Представитель общественной организации охотников и рыболовов Советского района Владивостока сообщил РИА Новости, что в целом закон направлен на борьбу с браконьерством.

"Но тут встает вопрос о жителях отдаленных сел – они часто добывают рыбу не только для собственных нужд, но и для продажи, иначе во многих населенных пунктах просто не выжить. Поэтому тут сложно сказать однозначно. То, что ограничили суточную норму вылова, – это полезное нововведение, так как когда идут большие уловы, рыбаки часть в итоге выкидывают, так как все не распродается", — сказал собеседник агентства.

Как рассказал РИА Новости директор национального парка "Бикин" и член общественной организации "Клуб охотников и рыболовов коренных малочисленных народов Приморского края" Алексей Кудрявцев, внедрение предельно-допустимой нормы вылова – полезная мера.

"Раньше у нас существовали ограничения только по размеру рыб, можно было поймать сколько хочешь, главное – не меньше определенной длины по разным видам рыб. Сейчас установили суточную норму, и это действенный шаг для того, чтобы сохранить водные биологические ресурсы", — отметил собеседник.

НЕ БОЛЬШЕ, А КРУПНЕЕ

По его словам, сегодня спортивно-любительское рыболовство идет не к тому, чтобы наловить как можно больше рыбы, чтобы обеспечить свое питание, а стремится к обеспечению спортивного интереса, получению удовольствия от процесса поимки крупной рыбы.

"Во всем мире вводится практика выпуска рыбы в водоем после поимки, оставляют себе только трофейные виды. Думаю, так и должно развиваться спортивно-любительское рыболовство, а не так, что человек, прикрываясь им, ведет заготовку рыбы на продажу. Хочешь заготавливать рыбу для сбыта – есть закон о промышленном рыболовстве", — отметил Кудрявцев.

Он добавил, что новый закон о рыбалке никак не затронет коренных жителей, которые, как и раньше, могли добывать рыбу для собственных нужд с помощью традиционных снастей. Кроме того, эксперт одобрил сохранение бесплатного любительского рыболовства.

"На сегодняшний день это хорошо, и пока рано вводить плату за это. Люди хотят знать, за что они отдают деньги. Все рыбаки сегодня согласны платить за организацию охраны, обустройство мест остановки, транспорт. Когда люди будут понимать, куда идут деньги, тогда можно вводить плату. А пока у нас рыболовство больше дикое", — отметил собеседник.

ЗАКОН НЕ УСЛОЖНИТ ЖИЗНЬ ПОДВОДНЫМ ОХОТНИКАМ

В новом законе запрещается подводная охота с использованием индивидуальных электронных средств обнаружения рыбы под водой. Президент федерации подводного спорта Приморского края Дмитрий Анашкин сообщил РИА Новости, что этот пункт не повлияет на подводных охотников края.

"Про эти средства мы только слышали, в гражданском обращении их нет, они есть у спецподразделений или иногда используются при поисках в мутной воде. Поэтому нам это не усложнит жизнь, охотимся без изменений. По подводной охоте здесь все корректно и ясно", — сказал Анашкин.

По его словам, в законе пришли к консенсусу по любительскому рыболовству. "Никаких протестов закон не вызвал. Введение суточной нормы вылова – правильная мера, которая поможет отсеивать браконьеров. Это своевременный и очень нужный закон, регулирующий отношения между правом вылова, нашими желаниями и состоянием ресурсов", — добавил Анашкин.

Как сообщил РИА Новости представитель департамента рыбного хозяйства Приморья, закон урегулирует ряд вопросов по организации любительского рыболовства. "Все эти моменты в стадии проработки. Будем по этому закону работать, чтобы сделать жизнь рыбака лучше", — отметил собеседник агентства.