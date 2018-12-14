ЕРЕВАН, 14 дек /ПРАЙМ/. Армения ввела временные ограничения на ввоз свинины и птицы из ряда регионов РФ из опасений проникновения в страну африканской чумы свиней и птичьего гриппа, сообщает в пятницу государственная служба безопасности пищевых продуктов минсельхоза Армении.

"С целью пресечения проникновения в Армению африканской чумы свиней и птичьего гриппа введены временные ограничения на импорт (свинины и птицы – ред.) из тех регионов России, статус которых в этом аспекте не надежен или не определен", — отмечается в заявлении, размещенном на сайте службы.

В частности, говорится в заявлении, 14 декабря из ряда областей России временно приостановлен импорт живых свиней, их генетических материалов, свинины и иного продовольственного мясного сырья, мяса дикой свиньи, содержащей свинину готовой продукции, рогокопытного, кожевенного, кишечного сырья, щетины, охотничьих трофеев, всех видов кормов и пищевых добавок для свиней, кроме содержащих синтетические и химические вещества.

Запрещен также ввоз всех видов живой птицы, птицепродуктов, сырья, перьев, пуха, товарных и инкубационных яиц, мясокостной муки, кормов (кроме содержащих синтетические и химические вещества), полимерных и картонных коробок и вкладышей.

В ведомстве заявили, что решение принято с учетом информации, обнародованной на официальном сайте Всемирной организации по охране здоровья животных, а также ветеринарных правил регионализации по заразным болезням животных Россельхознадзора.