НОВОСИБИРСК, 18 дек /ПРАЙМ/. Первые партии ячменя из Новосибирской области общим весом в 332 тонны отправились в Южную Корею железнодорожным транспортом, сообщает во вторник управление Россельхознадзора по региону.

"В декабре 2018 года предприятием, осуществляющим импортно-экспортные поставки, отправлены первые партии ячменя в Республику Корея. Специалисты управления провели досмотр и отбор образцов от указанных партий зерновой продукции с целью установления ее фитосанитарного состояния и соответствия показателей качества и безопасности", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что по результатам экспертиз в подведомственной лаборатории Россельхознадзора карантинные организмы в ячмене, выращенном на территории Новосибирской области, не выявлены.

Отправителю выдали фитосанитарные сертификаты для отправки 14 контейнеров ячменя общим весом 332 тонны железнодорожным транспортом в южнокорейский город Пусан.

Всего с начала 2018 года с территории Новосибирской области экспортировано 184,1 тысячи тонн зерновых и масличных культур, добавили в управлении.