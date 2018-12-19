МОСКВА, 18 дек /ПРАЙМ/. Крупный бизнесмен Валерий Воробьев найден мертвым в Москве, сообщил РИА Новости во вторник источник в правоохранительных органах столицы.

"Тело Валерия Борисовича Воробьева 1946 года рождения нашли во вторник утром под окном его квартиры в Москве с повреждениями, характерными для падения с высоты", — сказал собеседник агентства.

По данным открытых источников, 72-летний Валерий Борисович Воробьев возглавлял камчатскую рыбодобывающую компанию "Акрос", а в 2007-2011 годах был депутатом в заксобрании Камчатского края.