МОСКВА, 20 дек /ПРАЙМ/. Арбитражный суд Москвы подтвердил законность выводов ФНС России, обязавшей компанию "Уралкалий" доплатить в бюджет 980 миллионов рублей налога на прибыль за 2012 год, следует из опубликованной в четверг резолютивной части решения суда.

Арбитраж Москвы 19 февраля отклонил заявление "Уралкалия", требовавшего признать недействительным решение налоговиков, вынесенное в декабре 2016 года. Налоговый орган тогда пришел к выводу, что компания занизила налоговую базу налога на прибыль, неправильно рассчитав прибыль по сделкам поставки хлористого калия в адрес дочерней швейцарской компании Uralkali Trading SA.

Сделки между взаимозависимыми лицами относятся к так называемым контролируемым сделкам, для них установлены специальные правила расчета прибыли, предусматривающие устранение влияния, которое было оказано на налоговую базу взаимозависимостью участников сделки. Налогоплательщик должен указать прибыль, близкую к той, которая была бы получена при совершении аналогичных сделок с независимыми контрагентами.

Согласно нормам Налогового кодекса, для выяснения степени "рыночности" контролируемых сделок налоговый орган использует несколько методов. В данном деле спор заключается в том, что "Уралкалий" для расчета налоговой базы применил метод сопоставимой рентабельности, а ФНС считает, что должен применяться более приоритетный метод сопоставимых рыночных цен.

Арбитраж Москвы рассмотрел дело повторно. При первом рассмотрении суд согласился с доводами "Уралкалия", что на рынке отсутствуют сопоставимые сделки между независимыми лицами, поэтому метод рентабельности применен обоснованно, а решение ФНС незаконно. Апелляционный суд, наоборот, поддержал ФНС, указав, что информация о сопоставимых рыночных ценах имеется в котировках информационно-ценового агентства "Аргус Медиа". Кассационный суд, отменив судебные акты нижестоящих инстанций и направив дело на новое рассмотрение, обязал суды проанализировать причины расхождения почти на 1 миллиард рублей при использовании двух разных методов.

Производственные активы "Уралкалия" включают в себя пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в Березниках и Соликамске (Пермский край) на территории Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей. Основными владельцами "Уралкалия" являются "Уралхим" Дмитрия Мазепина, а также партнер последнего, белорусский предприниматель Дмитрий Лобяк. По данным списка аффилированных лиц "Уралкалия" на 30 сентября, они владели примерно по 20% акций компании; Лобяк владел акциями "Уралкалия" через Rinsoco Trading Co Limited.