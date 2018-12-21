МОСКВА, 21 дек /ПРАЙМ/. Индекс "Кофе с молоком", отражающий объемы покупок россиянами шоколада, кофе, молока, бутилированной воды и динамику цен на них, в ноябре 2018 года вырос на 4,1% относительно октября, а в годовом выражении увеличился на 5,1%, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

"Индекс "Кофе с молоком" растет уже пять месяцев подряд. И если летом шаги роста были небольшими, то в осенние месяцы индекс прибавил значительно. В ноябре рост составил 4,1% относительно октября, что вывело кривую индекса на отметку в 987 процентных пунктов", — говорится в исследовании.

Драйвером роста индекса в ноябре стали выросшие объемы покупки шоколада — на 9,2%, при этом цена его практически не изменилась. Закупки воды по сравнению с октябрем выросли на 7,2%, вместе с этим данный товар за месяц подорожал на 5,3%. Кофе и молоко в ноябре покупались почти по той же цене, что и месяцем ранее. Кофе было куплено на 1,6% больше, чем в октябре, а молока на 0,6% меньше.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года индекс "Кофе с молоком" вырос на 5,1%. "Таким образом, и месячная инфляция в 0,5%, и годовая в 3,8% были успешно преодолены", — отмечается в исследовании. Шоколада россияне купили на 10,1% больше, чем годом ранее. Молока было куплено на 8,5% больше, кофе – на 3,2%, а воды – на 3,4%. "И даже минусовая динамика по цене шоколада не смогла нарушить положительную динамику индекса в целом. За год шоколад подешевел на 5,3%. Кофе потерял в цене незначительные 0,7%. Зато вода подорожала на 7,2%, а цена молока почти не изменилась, прибавив 0,1%", — отмечает "Ромир".

В Москве индекс "Кофе с молоком" по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 0,9% и достиг отметки 1130 процентных пунктов. За год индекс в Москве вырос на 1,8%. В столице, как и по всей России, ноябрьский индекс "Кофе с молоком" увеличился в первую очередь благодаря шоколаду. Его москвичи купили на 13,8% больше, чем месяцем ранее. Прибавила в объемах и вода, показатель вырос на 8,4%. Цены на эти два ингредиента изменились несущественно. Замедлил рост индекса в ноябре кофе, который подешевел на 6%, его жители столицы купили на 3,4% меньше.

Годовой индекс для Москвы вырос благодаря наращиванию объемов потребления всех ингредиентов. "Так, шоколада было куплено на 5,7% больше, чем в прошлогоднем ноябре, кофе – на 6,1%, молока – на 14,9%. Но при этом затормозили рост снизившиеся цены, особенно на кофе (минус 7,4%) и шоколад (минус 3,5%)", — отмечается в исследовании. Эксперты отмечают, что скромный рост индекса в столице объясняется большей доступностью товаров и ценовыми промо в ритейле, в частности на кофе и шоколад.

Базой для расчета индекса "Кофе с молоком" являются цены и объемы потребления кофе, молока, бутилированной воды и шоколада — продуктов, в целом не являющихся товарами первой необходимости. Индекс рассчитывается на основе данных скан-панели домохозяйств "Ромира", а это исследование базируется на данных потребления 40 тысяч россиян, 15 тысяч домохозяйств в 220 городах с населением более 10 тысяч человек.