ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 дек /ПРАЙМ/. Полмиллиона рублей штрафа заплатит 52-летний капитан рыболовного судна за незаконный вылов биоресурсов у берегов Камчатки, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

"Суд признал капитана виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, причинившие особо крупный ущерб), и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что, по данным следствия, в апреле этого года рыболовное судно МРС-225-053, принадлежащее местной компании "Сфера Марин", вылавливало рыбу в Петропавловск-Коандорской промысловой подзоне территориального моря РФ.

"В нарушение федерального закона … под руководством капитана экипаж судна незаконно, сверх разрешенных лимитов, выловил более 5,6 тонны минтая, почти 600 килограммов тихоокеанской трески, по несколько десятков килограммов камбалы, палтуса и морского окуня", — отмечают в надзорном ведомстве.

Там добавили, что по иску природоохранного прокурора суд также взыскал с компании-судовладельца "Сфера Марин" 500 тысяч 70 рублей в счет возмещения ущерба, причиненного водным биоресурсам. Приговор в силу пока не вступил.