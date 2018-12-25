С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек /ПРАЙМ/. ПАО Судостроительный завод "Северная верфь" построит еще один ярусолов-процессор для рыболовецкой компании "Вирма" (входит в ГК "Карельский рыболовный флот"), сообщает пресс-служба завода.

"Сегодня рыболовецкая компания "Вирма" и судостроительный завод "Северная верфь" подписали контракт на строительство еще одного ярусолова-процессора. Таким образом, общее число ярусоловов проекта МТ1112XL, которые верфь построит для РК "Вирма", увеличилось до трех судов", — говорится в сообщении.

По словам директора РК "Вирма" Ивана Пасынкова, решение о строительстве третьего судна объясняется необходимостью обновления рыболовецкого парка ГК "Карельский рыболовный флот" и приемлемыми коммерческими условиями, предложенными Северной верфью.

Судно проекта МТ1112XL будет оснащено автоматизированными линиями установки и выборки ярусов, оборудованием для глубокой и безотходной переработки улова. Ярусолов должен быть передан заказчику в 2021 году.

Ярусолов водоизмещением 2,2 тысячи тонн будет иметь длину 59 метров и ширину 13 метров, автономность его плавания составит 45 суток, а общая производительность — 30 тонн рыбы в сутки.

Группа компаний "Карельский рыболовный флот" — преемник Беломорской Базы государственного лова рыбы. Центральный офис находится в Петрозаводске. Занимается промышленным океаническим рыболовством, рыбопереработкой и продажей готовой продукции. В группу входят: ООО "Согласие", ООО Рыболовецкая компания "Вирма", ООО "Сифиш", ООО "Рыботорговая сеть", АО "Архангельский траловый флот".

Предприятия группы реализуют проект строительства рыбоперерабатывающего завода производительностью более 50 тонн в сутки с холодильником и транспортно-логистическим центром в Кондопоге (Карелия) в районе трассы "Кола" Мурманск-Санкт-Петербург. Ввод завода в эксплуатацию завода намечен на 2019 год.