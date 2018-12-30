ИРКУТСК, 30 дек /ПРАЙМ/. Иркутская область готова поставлять в КНР до 40 тысяч тонн пшеницы в год после получения соответствующего разрешения от китайских властей, сообщил РИА Новости губернатор области Сергей Левченко.

По словам губернатора, министерство сельского хозяйства Приангарья ожидает приезд в регион специалистов главного государственного управления КНР по контролю качества, инспекции и карантину для инспектирования выращенной в Иркутской области пшеницы и условий ее хранения.

"На основании проведенной проверки будет принято решение о разрешении ввоза в Китай пшеницы, произведенной в Иркутской области, и Россельхознадзор России примет решение о включении Иркутской области в перечень регионов-экспортеров в КНР", — сказал глава региона.

Он уточнил, что сельскохозяйственные товаропроизводители Иркутской области готовы поставлять в Китай до 40 тысяч тонн пшеницы 3 класса.

Ранее соответствующее разрешение на экспорт пшеницы в Китай получили Челябинская, Новосибирская, Омская и Амурская области, а также Красноярский и Алтайский край.