МОСКВА, 2 янв /ПРАЙМ/. Крымско-сирийский торговый дом сможет поставлять в Россию оливковое масло, цитрусовые, финики, другие тропические фрукты, ранние овощи, хлопчатобумажные ткани, фосфаты, рассказал в интервью РИА Новости вице-премьер Крыма, постоянный представитель республики Крым при президенте России Георгий Мурадов.

Ранее он сообщил, что Крымско-сирийский торговый дом станет резидентом свободной экономической зоны Крыма.

Как рассказал директор Крымско-сирийского торгового дома Сергей Голяндин, первое судно пойдет в Сирию с зерном в январе 2019 года, а вернется, скорее всего, с грузом оливкового масла.

"Мы из Сирии сможем получать и другие интересные товары, не только оливковое масло и оливки. Это цитрусовые, финики, другие южные фрукты, киви, например. Кроме того, сирийцы сейчас восстанавливают производство хлопка, а хлопчатобумажные ткани нужны в России. Как вы понимаете, у нас хлопок почти не выращивается, а предприятия швейной промышленности работают активно. Также интерес есть к фосфатам, добываемым в Сирии", — рассказал Мурадов.

По словам вице-премьера, цитрусовые из Сирии — апельсины, мандарины, грейпфруты, помело, лимоны — будут востребованы не только в России, но и в других странах Евразийского экономического союза.

"В свою очередь, Сирия через крымские порты заинтересована получать большое количество грузов, в частности, металлопрокат различных видов. У них начинается восстановление железных дорог, а на Керченском металлургическом заводе производится продукция т.н. верхнего пути железной дороги — стрелочные переводы, рельсы и т.п., есть удобнейшая логистическая инфраструктура, включающая склады, погрузочные терминалы, собственные железнодорожные и автомобильные подъездные пути", — отметил Мурадов.

Как рассказал постпред, Сирия заинтересована поставлять через крымские порты и многие другие товарные группы — в том числе, зерно, муку, малые и средние суда, лес, бумагу и т.д.

"Сирийцам сейчас нужно для восстановления многое. Разумеется, мы не говорим о том, что Республика Крым за свои деньги и безвозмездно восстанавливает Сирию, разрушенную террористами. Это не так. Гуманитарная помощь, безусловно, оказывается российским государством, но это не крымский вопрос. Мы в сотрудничестве с сирийскими партнерами преследуем взаимовыгодные цели и сирийцы, конечно же, за большинство товаров расплачиваются нормально, у них есть чем покрывать собственные закупки", — сказал вице-премьер.

В середине октября крымская делегация посетила Сирию. В рамках визита был подписан меморандум об экономическом сотрудничестве, а также утверждены планы совместных действий. В документах речь шла о создании торгового дома, судоходной компании, взаимных поставках товаров, налаживании авиасообщения между Сирией и Крымом.