МОСКВА, 2 янв /ПРАЙМ/. Китай заинтересовался импортом крымских вин и безалкогольных напитков, сообщил РИА Новости вице-премьер крымского правительства — постпред Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов.

В интервью РИА Новости вице-премьер рассказал, что созданные, в том числе с зарубежным участием, с 2014 года в Крыму винодельческие предприятия заложили вино, которое уже набирает количество лет, необходимое для созревания высококачественного продукта.

Он выразил уверенность, что с каждым годом в Крыму будет производиться все больше вин мирового уровня. "В этом году мы презентовали наши вина на Шанхайской продовольственной выставке. Их качество вызвало восхищение у китайской стороны, и были заключены первые контракты на поставку. Китай заинтересовался и нашими безалкогольными напитками — крымской минеральной водой, натуральными соками, газированными водами", — рассказал он.

Постпред добавил, что Китаю интересны и крымские косметические товары, сделанные из натуральных и экологически чистых ингредиентов. "В следующем году мы постараемся активнее продвигать их на китайский рынок", — добавил вице-премьер.