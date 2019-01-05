ПЕНЗА, 5 янв /ПРАЙМ/, Эдуард Демьянец. ООО "Грибная компания" отложило открытие высокотехнологичного комплекса по производству свежих шампиньонов стоимостью около 1,5 миллиарда рублей в городе Сердобске Пензенской области на первый квартал текущего года, сообщила РИА Новости пресс-секретарь губернатора области Дина Черемушкина.

Ранее замминистра экономики области Валерий Миронов сообщил агентству, что ООО "Грибная компания" планирует начать выращивание грибов в рамках инвестпроекта по строительству высокотехнологичного комплекса по производству свежих шампиньонов к концу 2018 года.

"До конца первого квартала", — сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос о сроках запуска нового завода по производству шампиньонов в Сердобске.

В декабре 2016 года "Грибная компания" заявляла о намерении запустить в Пензенской области высокотехнологичный завод по производству 5 тысяч тонн шампиньонов в год. Губернатор области Иван Белозерцев позднее уточнил, что объем инвестиций в этот проект составит около 1,5 миллиарда рублей, планируется создать до 200 новых рабочих мест. По словам главы региона, продукция нового предприятия будет реализовываться в области во всех федеральных и местных торговых сетях.

"Грибная компания", которая ранее получила статус резидента индустриального парка "Сердобский", в ноябре 2018 года стала первым резидентом ТОСЭР "Сердобск".