МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Основной производитель мяса птицы в Белоруссии ГК "Серволюкс", занимающий треть локального рынка, ведет поиски площадки для производства в России, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в мясной отрасли.

По их словам, группу интересуют предприятия среднего уровня. Собеседники издания не раскрыли подробностей переговоров. Один из них отмечает, что это может стать первым случаем локализации производства мяса птицы в РФ белорусскими предприятиями. В "Серволюксе" не ответили на вопросы газеты.

Сообщается, что Россия — ключевой экспортный рынок для мясного дивизиона "Серволюкса". По оценкам собеседника газеты, ежегодно группа поставляет в страну около 70–80 тысяч тонн этой продукции.

По данным Национальной мясной ассоциации, в 2018 году весь экспорт мяса из Белоруссии в РФ может достичь 300 тысяч тонн. При этом, учитывая периодически возникающие торговые конфликты двух стран, которые выливаются в запреты поставок мясной продукции с белорусских предприятий, локализация производства позволит "Серволюксу" обеспечить свое присутствие на российском рынке.

Источник газеты в отрасли оценил стоимость площадки годовой мощностью 80 тысяч тонн мяса птицы в 7,2 миллиарда рублей без учета долга исходя из средней цены мяса птицы около 90 рублей за 1 килограмм в 2017 году. Но, скорее всего, сделка будет существенно дешевле, предупреждает он. По словам собеседников издания, "Серволюксу" будут интересны предприятия, столкнувшиеся с трудностями из-за насыщения внутреннего рынка, роста цен на корма и сравнительно низкой стоимости продукции.