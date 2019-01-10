КАЛИНИНГРАД, 10 янв /ПРАЙМ/. Инвестиционный проект по строительству первого в России селекционно-генетического центра в молочном скотоводстве, в результате которого в качестве товара будет выступать генетическая племенная продукция, планируется реализовать в 2019 году в Калининградской области, сообщил губернатор региона Антон Алиханов на заседании регионального инвестиционного совета.

"В 2019 году группой компаний "Залесское молоко" совместно с немецкими партнерами – компаниями MASTERRIND и RBB – в Полесском районе Калининградской области запланирован к реализации уникальный инвестиционный проект по строительству первого в России селекционно-генетического центра в молочном скотоводстве, в результате которого в качестве товара будет выступать генетическая племенная продукция", — сообщил губернатор.

Он добавил, что общая стоимость проекта оценивается в 629 миллионов рублей. Трехстороннее соглашение правительство Калининградской области, ГК "Залесское молоко" и Россельхозбанк заключили в конце прошлого года. Соглашение предусматривает строительство двух животноводческих комплексов и высокотехнологичного селекционно-генетического центра общей стоимостью более 4,4 миллиарда рублей.