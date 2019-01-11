БУЭНОС-АЙРЕС, 11 янв /ПРАЙМ/. Аргентина открыла новый рынок для поставки черешни, отгружает первые 160 тонн в Китай, сообщило министерство агроиндустрии страны.

Китай является одним из крупнейших в мире покупателей черешни, на его долю приходится более трети поставок. Соглашение об экспорте этого фрукта из Аргентины в КНР было подписано по время саммита G20 в начале декабря. Помимо черешни, Аргентина поставляет в страну мандарины, мясо, масло сои.

"Аргентина уточнила объем первых поставок на этот рынок (в Китай – ред.). Речь идет об отправке восьми контейнеров, которые в сумме составляют 160 тонн", — говорится в сообщении министерства.

По словам министра агроиндустрии Луиса Этчевеэре, соглашение позволит нарастить производство черешни в стране, обеспечив дополнительно 100 тысяч рабочих мест за 10 лет.

Для россиянина, попавшего в аргентинский супермаркет, особенно в январе, станет большим сюрпризом цена на черешню – от 80 до 120 песо за килограмм (или примерно 160-240 рублей), при этом они имеет сладкий и насыщенный вкус.

Аргентина, наряду с Чили, Китаем и даже Новой Зеландией, экспортирует черешню и в Россию. Однако для нашей страны основными поставщиками являются Турция, Азербайджан, Молдавия, Узбекистан и ряд других стран.