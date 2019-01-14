ХАБАРОВСК, 14 янв /ПРАЙМ/. Более 45 населенных пунктов в пяти районах Приморского края вошли в угрожаемую зону в связи со вспышкой ящура на свиноферме ООО "Русагро-Приморье", в связи с чем там запрещен ввоз и вывоз восприимчивых к инфекции животных, сообщается на сайте администрации края.

Ранее ГК "Русагро" сообщила, что на свиноферме в Михайловском районе, где произошла вспышка ящура, будет уничтожено 481 животное и проведены карантинные мероприятия, при этом потери для компании незначительны, а событие не повлияет на сроки начала товарного производства и отгрузки продукции потребителям. В связи со вспышкой заболевания в Михайловском районе введен карантин.

Угрожаемая зона на территории Михайловского муниципального района распространяется на 23 населённых пункта; на территории Хорольского района — на 14; на территории Черниговского района — один населённый пункт; в Октябрьском районе Приморского края и Уссурийской городском округе – по 4.

Отмечается, что территории этих пяти районов объявлены зоной наблюдения. Главам районов рекомендовано провести разъяснительную работу с населением.

Сообщается, что в угрожаемой зоне запрещено ввозить, вывозить и перемещать восприимчивых животных. Владельцам предписано проинформировать ветеринаров о количестве таких животных вакцинировать их, а ветеринарам провести лабораторные исследования крови животных и ежедневно их осматривать. В зоне наблюдения животных необходимо осматривать ежедневно.

"Отмену карантина осуществить через 28 дней после изъятия и уничтожения последнего восприимчивого животного и проведения мероприятий, предусмотренных комплексным планом мероприятий", — говорится в распоряжении.

Ящур – острое вирусное заболевание животных. Наиболее подвержены инфекции крупный рогатый скот, свиньи, козы, овцы. Заболевание может передаваться человеку через сырое молоко, мясо и при контакте с заболевшим животным.