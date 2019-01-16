МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Специалисты регионального управления Роспотребнадзора и Национального союза производителей молока (Союзмолоко) подвели итоги совместной контрольной закупки молока и сыра в пяти городах России, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Соглашение о сотрудничестве, борьбе с фальсификацией молочной продукции было подписано между Союзмолоком и Роспотребнадзором в рамках Восточного экономического форума в сентябре 2018 года.

"Роспотребнадзор совместно с Национальным союзом производителей молока в пяти субъектах РФ провели контрольные закупки молочной продукции. Качество и безопасность молока и сыра проверяли в Воронежской и Брянской областях, Хабаровском и Краснодарском крае и в Санкт-Петербурге", — говорится в сообщении.

Целью проверок было определить фальсификат, содержащий растительные жиры. Специалисты отобрали для исследования твердый сыр в ценовой категории до 500 рублей за килограмм и пастеризованное молоко жирностью до 3,2%. Отмечается, что в четырех из пяти субъектах РФ "контрольная закупка" не нашла серьезных нарушений в продукции. "Показатели доли фальсифицированной продукции на полках магазинов соответствуют общероссийским данным – 7-8%", — уточняется в сообщении.

Согласно информации ведомства, в Воронежской области 5,7% проб молочной продукции (из 87 отобранных) не соответствовало обязательным требованиям технических регламентов таможенного союза. В Краснодарском крае исследовали 58 проб молока и молочной продукции, из них не соответствовало требованиям 6,8%.

Также в Санкт-Петербург специалисты исследовали 49 проб молока и молочной продукции, из них не соответствовало требованиям 4%, а в Брянске были отобраны 26 образцов сыра и молока питьевого, из них 7,6% не прошли проверку.

В хабаровских магазинах все пробы молока соответствуют установленным требованиям по показателям подлинности. "Из закупленных 46 проб твердых сыров в одной пробе обнаружено превышение допустимой нормы фитостеринов (более 2%), что свидетельствует о применении в производстве сыра растительных жиров (1,7% от общего числа молочной продукции)", — добавляется в сообщении.