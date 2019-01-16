ТАЛЛИН, 16 янв /ПРАЙМ/. Эстония в нынешнем году начнет поставлять свою молочную продукцию в Тунис, сообщила в среду пресс-служба ветеринарно-пищевого департамента республики (VTA).

По словам заведующей отделом импорта-экспорта VTA Регины Пихлакас, процесс по открытию для Эстонии рынка Туниса начался уже летом прошлого года.

"Тунис был включен в целевые рынки для приоритетных молочных продуктов в августе прошлого года. Затем начался процесс получения разрешения на экспорт эстонских молочных продуктов в Тунис. К настоящему моменту на основании требований Туниса к импорту составлена форма сертификата, по которому производители молочной продукции из Эстонии могут экспортировать свою продукцию в Тунис",- приводятся в сообщении слова Пихлакас.

Наряду с рынком Туниса для молочной продукции из Эстонии в течение последних двух лет были открыты рынки Турции, Перу, Украины, Японии, ЮАР и Мексики.

В августе 2015 года Россия запретила импорт ряда продовольственных товаров из стран, которые ввели санкции в отношении Москвы: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Под запрет попали говядина, свинина, птица, колбасы, морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция и ряд других продуктов. После этого эстонские производители стали испытывать серьезные трудности в реализации своей продукции и искать возможность выхода на новые рынки.

По оценкам специалистов, ущерб эстонских производителей сельхозпродукции от российских ограничений на импорт может составить 150 миллионов евро в год с учетом косвенного влияния этих мер. Годовой экспорт в Россию молочной продукции составлял примерно 50 миллионов евро.