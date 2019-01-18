МОСКВА, 18 янв /ПРАЙМ/. Российские компании "Лента", X5 Retail Group (включает сети "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель") и "Магнит" вошли в топ-20 быстрорастущих ритейлеров мира, следует из исследования международной консалтинговой компании Deloitte.

Deloitte проанализировал динамику роста годовой выручки ритейлеров с 2012 по 2017 годы. В результате на десятом месте оказалась "Лента" с показателем совокупного среднегодового темпа роста выручки 27,1%. В 2017 году выручка ритейлера составила 6,258 миллиарда долларов (157-е место в рейтинге крупнейших мировых ритейлеров).

X5 Retail Group, выручка которой в период с 2012 по 2017 год росла в среднем на 21,4%, заняла 18-е место. Выручка X5 в 2017 году составила 22,191 миллиарда долларов (47-е место в рейтинге крупнейших мировых ритейлеров). Замыкает двадцатку "Магнит" с показателем совокупного среднегодового темпа роста выручки в 2012-2017 годах — 20,3%. В 2017 году компания выручила 19,381 миллиарда долларов (включая розничные и оптовые продажи) и заняла 51-ю строчку в рейтинге крупнейших мировых ритейлеров.

"Крупнейшие российские ритейлеры активно комбинируют технологическое совершенствование и интернет-интеграцию с традиционной консолидацией и поглощениями на пока еще фрагментированном по сравнению с розничными рынками в Европе и США российском рынке. Это принесло им достойное место в рейтинге не только среди 250 самых крупных, но и 50 самых быстро растущих глобальных розничных компаний", — прокомментировал РИА Новости результаты рейтинга директор департамента консалтинга группы по обслуживанию розничной торговли и дистрибуции компании Deloitte СНГ Вардан Гаспарян.

В этом году четыре крупнейших российских ритейлера улучшили свое положение в рейтинге топ-250 крупнейших мировых ритейлеров, подготовленном Deloitte на основе данных о выручке компаний за 2017 год. Так, X5 Retail Group перешла с 62-го на 47-е место, "Магнит" — с 57-й на 51-ю позицию.

"Лента" улучшила свой рейтинг на 50 пунктов (перейдя с 207-й позиции на 157-ю), а "Дикси" перешла с 202-го места в рейтинге на 201-е в этом году", — отметил Гаспарян.