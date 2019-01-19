ДАМАСК, 19 янв /ПРАЙМ/. Сирия в январе закупила 200 тысяч тонн российской пшеницы, в феврале планируется приобретение такого же объема на фоне рекордно низкого урожая 2018 года, заявил гендиректор государственной Организации по торговле и производству зерновых Юсеф Касим.

До начала сирийского кризиса страна производила до 4 миллионов тонн зерна в год. С началом боевых действий объем производства снизился, в 2017 году он составил 1,8 миллиона тонн зерна. Ситуация ухудшилась в 2018 году в основном из-за плохих погодных условий: согласно данным Всемирной продовольственной программы (WFP), производство пшеницы в Сирии составило 1,2 миллиона тонн зерна, что является рекордно низким показателем за 29 лет.

"Организация начала реализовывать первый контракт в этом году – покупка в кредит 200 тысяч тонн пшеницы российского происхождения по цене около 135 тысяч сирийских лир (311 долларов – ред.) за одну тонну", — заявил местной газете al-Baath Касим.

По его словам, аналогичный контракт будет реализован в феврале. "Количество таких контрактов по импорту пшеницы в текущем году связано с объемом (местного – ред.) производства, который ожидается в новом сезоне. Эти оценки будут получены в июле Организацией от фермеров", — пояснил собеседник газеты.

По словам Касима, организация в рамках реализации контрактов за 2018 год получила 298 тысяч тонн пшеницы, поставленной на морских судах, этого объема хватит Сирии более чем на 45 дней. Касим отметил, что с 2015 года Сирия импортирует только российскую пшеницу. Цена тонны при этом варьируется от 96 тысяч лир (221 доллар) до 130 тысяч (311 долларов).

В целом же за 2018 год Организация заключила восемь контрактов на поставку пшеницы общим объемом 1,3 миллиарда тонн стоимостью 125 миллиардов сирийских лир.

Министр транспорта САР Али Хамуд в ноябре заявил в интервью РИА Новости, что Россия создаст в Сирии крупнейший хаб по экспорту российского зерна в регионе Ближнего Востока, в рамках полномасштабного проекта планируется создание необходимой транспортной инфраструктуры.