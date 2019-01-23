БУЭНОС-АЙРЕС, 23 янв /ПРАЙМ/. Аргентина экспортировала в Бразилию в 2018 году рекордный за последние 12 лет объем пшеницы — 5 910 миллионов тонн, сообщает министерство агроиндустрии Аргентины.

"Экспорт пшеницы в Бразилию в 2018 году достиг 5 910 миллионов тонн, это самый большой объем за последние 12 лет. В стоимостном выражении доходы оцениваются в 1,3 миллиарда долларов", — говорится в заявлении ведомства.

Согласно данным Национального института статистики и прогнозов, объем экспорта в 2018 был превзойден только в 2006 году, когда он составил 6 108 миллионов тонн.

Аргентина является основным поставщиком пшеницы для Бразилии, ее доля составляет 87% в 2018 году. В периоды нехватки Бразилия осуществляет закупки в США.

Бразилия в декабре 2017 года сняла запрет на импорт пшеницы из России, а в начале июля 2018 года впервые за восемь лет закупила партию российской пшеницы.

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт в конце прошлого года заявил РИА Новости, что поставки российской пшеницы в Бразилию будут постоянными.