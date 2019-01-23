БАРНАУЛ, 23 янв /ПРАЙМ/. Инвестиции в первый этап реконструкции "Алтайского бройлера", входящего в группу "Черкизово", превысят 250 миллионов рублей, сообщает в среду пресс-служба правительства региона.

"В декабре прошлого года группа сообщила о приобретении предприятия "Алтайский бройлер" за 4,6 миллиарда рублей. Для выпуска премиальных брендов потребуется серьезно модернизировать систему, отвечающую за биобезопасность продукции, чтобы она соответствовала стандартам, принятым на предприятиях "Черкизово". На это на первом этапе планируется потратить около 20 миллионов рублей. В складскую логистику будет инвестировано 55 миллионов рублей, а в модернизацию разделки 180 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

"Алтайский бройлер" – крупнейший производитель мяса птицы в Алтайском крае и один из крупнейших производителей в Сибирском федеральном округе. Птицефабрика ежегодно производит около 67 тысяч тонн продукции в живом весе (58 тысяч тонн готовой продукции). Свою деятельность предприятие начало в 2007 году, в декабре 2008 года была выпущена первая партия продукции. Сегодня это современный птицекомплекс с незамкнутым производственным циклом, в структуру которого входят инкубаторий, комбикормовый завод, четыре площадки откорма бройлеров, завод в Бийске по убою и переработке мяса птицы. Птица выращивается на сбалансированных комбикормах собственного производства. В ассортименте – около 100 наименований охлажденных и замороженных полуфабрикатов.