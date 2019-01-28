ВЛАДИВОСТОК, 28 янв /ПРАЙМ/. Признаки ящура обнаружили еще в одном подворье Уссурийского городского округа, где ранее ввели режим ЧС локального характера из-за вспышки болезни на одной из ферм, сообщает администрация города.

Ранее в понедельник в администрации городского округа сообщили, что вокруг хозяйства в селе Новоникольск, где обнаружены зараженные животные, выставлены санитарные барьеры, круглосуточный наряд полиции дежурит с двух сторон от этого хозяйства, идет массовая вакцинация свиней, дополнительно поступили 56 тысяч доз вакцины.

"Еще в одном подворье обнаружены признаки болезни. Анализы у свиней взяты и отправлены в лабораторию", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в угрожаемой зоне в районе привито около 1 тысячи голов свиней и более 1,5 тысячи особей крупного рогатого скота. Сегодня для помощи специалистам в округ приехали ветеринарные врачи из Владивостока, Артема и Находки.

С 18 января в Спасском районе, где на ферме "Мерси-агро" от ящура пали около 7 тысяч животных, был введен режим ЧС. Следователи возбудили уголовное дело. В пятницу стало известно, что еще на одной ферме района — "Приморский бекон" — пали почти 1 тысяча свиней, еще 50 тысяч уничтожат. Группа компаний "Русагро" сообщала, что на свиноферме в Михайловском районе, где произошла вспышка ящура, уничтожат 481 животное и проведут карантинные мероприятия.

Ящур — острое вирусное заболевание животных. Наиболее подвержены инфекции крупный рогатый скот, свиньи, козы, овцы. Заболевание может передаваться человеку через сырое молоко, мясо и при контакте с заболевшим животным.