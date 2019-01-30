МОСКВА, 30 янв /ПРАЙМ/. Крупные китайские компании заинтересованы в создании совместных с российским бизнесом предприятий по переработке молока, чтобы поставлять полученную продукцию в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщил в интервью РИА Новости глава Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ) Леонид Петухов.

"Мы ведем переговоры с крупнейшими китайскими молочниками и видим очень большой интерес к этому сегменту со стороны китайцев. Так как наша продукция справедливо имеет репутацию экологически чистой, многие китайские компании заинтересованы размещать в партнерстве с русским бизнесом предприятия на Дальнем Востоке и экспортировать молочную продукцию в государства Азиатско-Тихоокеанского региона. Все топ-15 компаний КНР хотят заходить", — сказал Петухов.

Агентство по привлечению инвестиций и поддержке экспорта — один из институтов развития Дальнего Востока, в задачи которого входят привлечение новых резидентов в территории опережающего развития и в Свободный порт Владивосток, прямых инвестиций, а также поддержка экспорта.

Полный текст интервью читайте на сайте www.ria.ru в 10.00 мск.