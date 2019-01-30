ВЛАДИВОСТОК, 30 янв /ПРАЙМ/. Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера ввели в Уссурийском городском округе, где ящур обнаружен в двух хозяйствах, сообщает администрация города.

Ранее в Уссурийском городском округе ввели режим ЧС локального характера из-за вспышки болезни на одной из ферм. Позже стало известно, что на другой выявлено подозрение на ящур.

"В Уссурийском городском округе введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Ситуация находится на постоянном контроле ветслужбы. Два очага заражения в селе Новоникольск купированы карантинными постами. На участках регулярно дежурят ветеринарные врачи и сотрудники полиции", — говорится в сообщении.

По информации начальника КГБУ "Уссурийская ветеринарная СББЖ" Вячеслава Животовского, заболевшие животные уничтожены и сожжены. На данный момент в районе привито 14 тысяч 169 голов свиней, 1678 голов крупного рогатого скота и 2574 мелкого рогатого скота. Всего в округе в хозяйствах всех форм собственности зафиксировано около 18 тысяч свиней, их полная первичная иммунизация закончится завтра, отмечают власти города. Через 10-15 дней пройдет повторная вакцинация всего поголовья.

Продажа мясных продуктов любого вида животных в угрожаемой зоне запрещена. В нее сегодня ходят все населенные пункты округа.

С 18 января в Спасском районе, где на ферме "Мерси-агро" от ящура пали около 7 тысяч животных, был введен режим ЧС. Следователи возбудили уголовное дело. Позднее стало известно, что еще на одной ферме района — "Приморский бекон" — пали почти 1 тысяча свиней, еще 50 тысяч уничтожат. Группа компаний "Русагро" сообщала, что на свиноферме в Михайловском районе, где произошла вспышка ящура, уничтожат 481 животное и проведут карантинные мероприятия.

Ящур — острое вирусное заболевание животных. Наиболее подвержены инфекции крупный рогатый скот, свиньи, козы, овцы. Заболевание может передаваться человеку через сырое молоко, мясо и при контакте с заболевшим животным.