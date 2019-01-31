ХАБАРОВСК, 31 янв /ПРАЙМ/. Ветеринары обнаружили на свиноферме "Скифагро-ДВ" (входит в ТОСЭР "Хабаровск") в Хабаровском крае животных, заболевших ящуром, сообщил журналистам в четверг начальник управления ветеринарии правительства Хабаровского края Николай Постоев.

Ранее сообщалось, что ящур выявили на свинофермах в нескольких районах соседнего Приморского края. На нескольких животноводческих комплексах введен режим ЧС. Службы ветеринарного контроля Хабаровского края выставили на границе с Приморьем пост, чтобы не допустить ввоза животных в регион.

"Заболевание обнаружено на новой ферме "Скифагро-ДВ" в Хабаровском районе, еще не введенной полностью в строй. В октябре 2018 года они завезли поголовье в 1,75 тысячи животных. От руководства предприятия 28 января поступила информация о подозрении на заболевание… 30 января подтвердились результаты анализов", — сказал Постоев.

По его словам, уже есть договоренность о доставке вакцины против ящура из ВНИИЗЖ города Владимира, который является единственным в России производителем этого препарата. Вакцину вышлют в Хабаровск в четверг, получат ее уже в пятницу.

"Будет выслано 39 тысяч доз. Этого хватит, чтобы вакцинировать животных в Хабаровском районе и Хабаровске, которые вошли в угрожаемую зону, а также в Вяземском, Бикинском, имени Лазо районах для предотвращения рисков заболевания, так как по этим районам проходят трассы, соединяющие с Приморьем, где зарегистрировано восемь очагов болезни", — сказал Постоев.

По его словам, также для профилактики проводится дополнительная вакцинация крупного рогатого скота.