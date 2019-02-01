ХАБАРОВСК, 1 фев /ПРАЙМ/. Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал обратился к правоохранительным органам с просьбой разобраться с причинами вспышки ящура на свинокомлексе "Скифагро-ДВ" под Хабаровском, который был закрыт для посещения посторонними.

Ранее сообщалось, что заболевание обнаружено в конце января на новой ферме "Скифагро-ДВ", еще не введенной в эксплуатацию. В октябре 2018 года туда завезли поголовье в 1,75 тысячи животных. До этого ящур регистрировался в соседнем Приморском крае. В четверг администрация Хабаровского района ввела на своей территории режим ЧС. В Хабаровск будет доставлено 39 тысяч доз вакцины для профилактики заболевания в нескольких районах края. В связи со вспышкой ящура губернатор Сергей Фургал подписал распоряжение о введении карантина на "Скифагро – ДВ".

"Это предприятие, я был там, находится посреди поля, полностью закрыто, охраняемая зона, невозможно войти. Свиньи живут в абсолютно закрытом новом помещении, туда зайти невозможно. Даже нас не пустили, мы в окно смотрели. И вдруг именно инфекция появляется там. Вся территория находится под видеонаблюдением… необходимо правоохранительным органам взять видеосъемку и посмотреть, что там происходило, и это будет правильно", — сказал Фургал на заседании комиссии по ЧС в пятницу.

По мнению губернатора, специалистам нужно изучить также схему поставок и приготовления кормов.

"Работаем со специалистами, пытаемся выявить первичный очаг заражения. Рассматриваем все варианты, вплоть до диверсии", — сказал Фургал.

Ящур — острое вирусное заболевание животных. Наиболее подвержены инфекции крупный рогатый скот, свиньи, козы, овцы. Заболевание может передаваться человеку через сырое молоко, мясо и при контакте с заболевшим животным.