ВЛАДИВОСТОК, 8 фев /ПРАЙМ/. Ящур выявили еще в трех личных подсобных хозяйствах Спасского и Октябрьского районов Приморья.

Соответствующие распоряжения о введении карантина и изъятии животных в трех хозяйствах опубликованы на сайте администрации региона. Болезнь выявлена в ЛПХ в селе Струговка Октябрьского района, селе Гайворон Спасского района и в Спасске-Дальнем.

С 18 января в Спасском районе, где на ферме "Мерси-агро" от ящура погибли около 7 тысяч животных, был введен режим ЧС. Следователи возбудили уголовное дело. Позднее стало известно, что еще на одной ферме района — "Приморский бекон" — погибла почти 1 тысяча свиней, еще 50 тысяч уничтожат. В четверг сообщалось о еще шести вспышках ящура в Спасском районе.

Группа компаний "Русагро" сообщала, что на свиноферме в Михайловском районе из-за болезни уничтожат 481 животное и проведут карантинные мероприятия. Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера ввели также в Уссурийском городском округе, где ящур обнаружен в двух хозяйствах, и локальный режим ЧС — в Октябрьском районе, где болезнь нашли также на двух фермах.

Ящур — острое вирусное заболевание животных. Наиболее подвержены инфекции крупный рогатый скот, свиньи, козы, овцы. Заболевание может передаваться человеку через сырое молоко, мясо и при контакте с заболевшим животным.